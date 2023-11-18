السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن تعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد للاستحقاق الانتخابى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، برئاسة النائبة الدكتورة رغدة عبد السلام نجاتي، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة، والنائب محمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بالداخلة، اجتماعًا مهمًا  لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بحضور أمينات المرأة بجميع المراكز الإدارية والوحدات الحزبية والأقسام بقاعة الإعلام بمركز الداخلة.

وتناول الاجتماع، التأكيد على أهمية دور أمانة المرأة بالحزب خلال الفترة المقبلة.

وقالت النائبة الدكتورة رغدة عبد السلام نجاتي، أمينة المرأة، أن محافظة الوادي الجديد هي أقل نسبة أمية على مستوى الجمهورية وتم اختيارها  كعاصمة للثقافة لعام 2023، وهذا بدوره انعكس على مستوى الوعي السياسي، حيث حققت الوادي الجديد أعلى نسبة مشاركة بالانتخابات السابقة حسب الأرقام والإحصائيات الموثقة.

كما استعرض الاجتماع، أفكار ومقترحات أمينات المرأة بخصوص زيادة نسب مشاركة السيدات بالانتخابات المقبلة ودور المرأة بالمشروعات الصغيرة القابلة للتنفيذ لمساعدة السيدات، وبخاصة المرأة المعيلة، سواء بإطلاق المبادرات بما يتناسب مع طبيعة المحافظة، ويتماشى مع سياسة الحزب.

وأشارت النائبة الدكتورة رغدة عبد السلام نجاتي، عضو مجلس النواب وأمينة المرأة بالمحافظة، إلى ضرورة العمل الجماعي.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر، حصول المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوقها كاملة، مطالبة الجميع بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

تناول النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، في حديثه، إنجازات أمانة حزب مستقبل وطن بالداخلة، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفًا لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وأوضحت هبة بدر أمينة المرأة حزب مستقبل وطن بالداخلة،  أهمية دور المرأة في المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية وفي العرس الانتخابي القادم
 

حزب مستقبل وطن خطة العمل محافظة الوادي الجديد الوعي السياسي دور المرأة بالمشروعات الصغيرة

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