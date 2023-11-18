السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النائب جابر أبو خليل: ندعم ونؤيد الرئيس لأنه يقف وقفة الأسد فى وجه التحديات

النائب جابر أبو خليل
النائب جابر أبو خليل

قال النائب البرلماني جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر اليوم يتسم بالروح الوطنية التي هي من أهم صفات الشعب المصرى العظيم الذى يعرف عند الشدائد لذا أن هذا اللقاء يؤكد أننا حريصون على وطننا فقد جئنا لدعم وتأييد رئيسنا بصدق واخلاص نابع من كل قلب.

 

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم وتأييد المرشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستكمال فترة رئاسية جديدة بمحافظة أسوان.

 

دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي 

وأضاف عضو مجلس النواب، لما لا نؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يقف الآن وقفة الأسد فى وجه تحديات لا يعلم مداها إلا الله، ورغم قوة وقفته فإن حكمته تفوق قوته، أن رئيسنا بفكره وصلابته أحق أن ندعمه ونؤيده، وأنه بالأمس القريب شاهدناه يقف فى وجه قوى التطرف والأرهاب ولم يكترث بالمخاطر التى كانت تحيط بنا بل طلب من الشعب تفويضًا وامر ليواجه الإرهاب.


وتابع أن كانت ثورة الـ30 من يوليو التى أكدت أن مصر وشعبها وجيشها وشرطتها فى رباط إلى يوم الدين وأن قائدها لا يبغى سوى نصرة ورفع وطنه ويشهد بذلك حجم الإنجازات التى تحققت فى عهده.


واستكمل النائب جابر أبو خليل، أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وأن دقة الاختيار أمانة ومسئولية فعلينا ان نعى مصلحة بلدنا وندعم قائدنا فى ظل هذه الظروف والتحديات فمصر دائما تعلو وتنهض بأبناءها الشرفاء.

 

واختتم عضو مجلس النواب حديثه قائلا" أبناء الوطن الغالى أدعوكم من هذا المنبر إلى المشاركة والدعم والتأييد، كما أدعوكم وانتم جزء من صفوة هذا المجتمع أن تنشروا الوعي بين أبناء الوطن حتى لا يقعوا فريسة لأصحاب الأفكار الهادمة التى لا تجنى من وراءها الأمم سوى الخراب.

دعم و تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب جابر أبو خليل مدينة اسوان مؤتمر جماهيري حاشد

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