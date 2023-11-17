الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير قطاع الأعمال: ننتج 10 ملايين علبة سجائر يوميًا والكميات متوفرة في السوق

السجائر
السجائر

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الإنتاج اليومي للسجائر في مصر يبلغ 10 ملايين علبة، وأن الكميات متوفرة في السوق المصري، رغم النقص العالمي في التبغ.

وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، إن الإنتاج كان قد تراجع إلى 5 ملايين علبة يوميًا بسبب الأزمة العالمية، ولكنه عاد إلى مستواه الطبيعي بعد توفير الإمدادات اللازمة.

وأضاف أن السجائر المنتجة من قبل شركة كليوباترا تحتفظ بسعرها المعتمد البالغ 24 جنيهًا للعلبة، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار الشريحة الثانية من السجائر بلغت 6 جنيهات، مشيرًا إلى أن نصف سعر السجائر يذهب لوزارة المالية كضرائب.

وأوضح أن السجائر الموجودة في السوق تنتج بمعدلها الطبيعي، وأنه لا يوجد أي نقص أو تلاعب في التوزيع، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستجابة للشائعات التي تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والاستغلال.

مصر التبغ وزير قطاع الأعمال الأزمة العالمية كليوباترا السجائر

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