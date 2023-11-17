السبت 18 نوفمبر 2023
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اقتصاد

أمجد الوكيل لـ"الدستور": المحطات النووية لا تنتج غازات تتسبب في الاحتباس الحراري

الدكتور أمجد الوكيل
الدكتور أمجد الوكيل

قال الدكتورأمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن محطات الطاقة النووية لا تنتج اثناء تشغيلها غازات تتسبب في الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان.

وأضاف “الوكيل” في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه يمكن استخدام الطاقة النووية لتحلية المياه بشكل مباشر من خلال الحرارة أو بشكل غير مباشر من خلال الكهرباء المنتجة، إذن للطاقة النووية فوائد ومنافع عديدة لا يصحبها انبعاثات كربونية.

وأشار “الوكيل” إلى أن الهيئة سوف تنظم فعالية لتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، وبالتالي تكون الهيئة نجحت في تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الأولي ثم الوحدة الثانية قي زمن قياسي وفي شهرين متعاقبين بفضل الله وبجهد وعزيمة الفريق المصري الروسي العامل في المشروع.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن تأجيل احتفالها بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية، وذلك بسبب تداعيات الحرب على غزة، وسوف يقتصر الاحتفال على تنظم فاعلية هندسية يوم 19 نوفمبر بمحطة الضبعة النووية في محافظة مطروح.

وذكر بيان صادر عن الهيئة نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك: قررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتنسيق مع هيئة المواد النووية إرجاء الاحتفال بالعيد السنوي الثالث للطاقة النووية والذي كان من المقرر له يوم 21 نوفمبر 2023، وذلك لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة، داعين الله عز وجل أن يسود السلام أنحاء العالم كما قررت الهيئة تنظيم حملة تبرع بالدم من قبل العاملين بالهيئة.

وقال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن محطة الضبعة لتوليد الكهرباء سوف تسهم بعد توصيلها بشبكة الكهرباء بنسبة لا تقل عن 7٪ من السعة الكلية لشبكة الكهرباء، حيث إن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ستنتج 4800 ميجاوات.

وأضاف الوكيل في تصريح خاص، لـ«الدستور»، أن مصر كانت من أولى الدول التي أدركت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أهمية استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء، ونحن الآن بصدد تحقيق الحلم النووى والبرنامج النووي المصري برنامج طموح لإنشاء محطات للقوى النووية ولن يقتصر على محطة الضبعة فقط.

هيئة المحطات النووية توليد الكهرباء الكهرباء الدكتورأمجد الوكيل محطات الطاقة النووية

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