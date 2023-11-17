عادل العدوى يكشف لـ"الشاهد" التجربة المصرية لصناعة الدواء (بث مباشر)

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا، لبرنامج "الشاهد"، للكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، والحديث مع الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، على "شهادات على 10 سنوات من التحدي" في عهد الرئيس السيسي.

ويكشف “العدوي” لـ "الشاهد"، تجربته داخل الحكومة، وكيف تعامل مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن وكيف حوّلها إلى إنجازات، وأيضًا ظروف الوطن في عام 2011، وكيف تطلع المصريون إلى زعيم وطني يتحمل مسئولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها بعد أحداث 2011.

كما يتحدث وزير الصحة الأسبق عن تعامل الرئيس السيسي مع قطاع الصحة ومشكلاته، كما يتحدث أيضًا عن دعم الرئيس لتوطين صناعة الدواء في مصر، وكيف تحولت التجربة المصرية إلى ثورة عالمية في صناعة الدواء.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.