الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“الهباش”: إسرائيل تستخف بالمؤسسات الدولية بسبب تصعيدها المستمر في غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن استمرار إسرائيل في تصعيدها بقطاع غزة دليل على استخفافها بالمؤسسات الدولية.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يعيش تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الذي لا يتوقف، مؤكدًا أننا بحاجة لمزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية لتوضيح حقيقة ما يجري في غزة. 

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الإدارة الأمريكية في يدها وحدها قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يجب أن نخاطب الولايات المتحدة بلغتها وهي "المصالح".

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني قطاع غزة العدوان الإسرائيلى الادارة الامريكية

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