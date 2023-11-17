الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سيدات قنا يحتشدن فى أكبر مؤتمر نسائى بالصعيد لدعم السيسى (فيديو)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

نظم حزب الحرية بمحافظة قنا، الجمعة أول مؤتمر نسائي حاشد، يعتبر هو الأكبر في محافظات جنوب مصر، اليوم الجمعة، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي ستجرى خلال شهر ديسمبر القادم لاستكمال التنمية التي بدأها خلال الـ10 سنوات الماضية، وذلك وسط هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ورفع صور ولافتات تؤيد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بحضور المئات من أهالي مدن وقرى ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وشارك فى المؤتمر العديد من المواطنين بمختلف قرى مراكز قوص وبحضور النائب معتز محمد محمود رئيس حزب الحرية ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب وعدد من رجال الأوقاف بقوص فيما حمل المواطنون أعلام فلسطين تضامنا معهم ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم ضدهم.

وأشار الحاضرون خلال المؤتمر النسائي الأكبر في محافظات صعيد مصر، إلى تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال جهوده فى التنمية مؤكدين أنه هو المرشح الرئاسي المناسب لهذه الفتره خاصة مع تطورات القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد آخر، عقدت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا اجتماعا موسعا بمقر الحزب بمدينة قنا لمناقشة خطتها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمينات المرأة بالمراكز.

وقالت النائبة سحر صدقي أمينة المرأة بالمحافظة، أن الاجتماع تناول خطة عمل الأمانة خلال الفترة الحالية والتي تعتمد علي أمينات المرأة بالمراكز والقواعد الحزبية المنتشرة في كل قرى ونجوع المحافظة في توعية السيدات بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والخروج لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم دعمًا للدولة المصرية والحفاظ علي أمنها القومي خلال الفترة المقبلة.

السيسي قنا محافظ قنا محافظة قنا النساء

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