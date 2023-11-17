محمود وادي لـ"كابيتانو مصر": الاحتلال قتل أحلام أطفال غزة

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وشهدت حلقة اليوم ظهور نجم منتخب فلسطين محمود وادي، في حلقة اليوم، من برنامج كابيتانو مصر.

محمود وادي لاعب المقاولون العرب، تحدث خلال الحلقة عن ما يحدث في غزة وأطفالها، مؤكدا أن الاحتلال قتلهم وقتل أحلامهم وطفولتهم.

وقال محمود وادي إنه في الفترة الأخيرة لم تكن هناك أي وسيلة اتصال بينه وبين أهله في غزة، ولكنه نجح أخيرا في سماع صوت والدته والاطمئنان عليها.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".