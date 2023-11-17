الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير جمال بيومي: الصمود الفلسطيني هو أكبر سلاح لمواجهة العدوان الواقع على غزة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصمود الفلسطيني هو أكبر سلاح لمواجهة العدوان الواقع على غزة.

وأضاف السفير جمال بيومي مساعد وزير الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر أكثر الأطراف تأثيرا في الأزمة الفلسطينية، مشيرًا الشعب الفلسطيني محاصر حتى من المياه ومصادر الوقود.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الضغوط التي قامت بها مصر مع بعض الدول التي تتعاون معنا تفاهم لفتح المعابر، مؤكدًا أن مصر لم تدافع عن فلسطين منذ 48 فقط، بل منذ 2000 عام قبل الميلاد، حين طردت مصر الهكسوس من فلسطين، وظلت تطرد كل المحتلين الذين يأتون إلى فلسطين مرورا بالصليبيين والتتار.

الصمود الفلسطيني الخارجية غزة جمال بيومي وزير الخارجية الأسبق

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