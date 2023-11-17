الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في 4 خطوات.. "حماية المستهلك" يوضح آلية التعامل مع تأخر تركيب العدادات الكهربائية

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض الخطوات التي يجيب ان يتبعها المتعاقد الجديد مع أحدي شركات التوزيع التسع على مستوي الجمهورية لتوصيل التيار الكهربائي.

وتناول منشور للجهاز عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، خطوات التعامل مع تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء وهي:

  • يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق  الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:


1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء او استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.
2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.
3- صورة من طلب تركيب العداد.
4- صورة من أي إيصالات مسددة.

وحدد الجهاز 6 منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.
2- او من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- او من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
4- او من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- او من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.
6- او الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).

وكشف مصدر في الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إلغاء نظام المحاسبة بـ«الممارسة» شهريا كحساب لاستهلاك سارقي التيار الكهربائي بداية من حساب شهر يناير القادم في نطاق عمل جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوي الجمهورية وتركيب عدادات كودية للوحدات السكنية مع تركيب عداد فحص للعمارات بالكامل.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الدستور» أن هناك تعليمات صادرة من مجلس الوزراء تسلمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر بتحديد موعد نهائي للمحاسبة بنظام الممارسة الشهرية للمبانى التي ليس بها عداد، خاصة أن أصحاب الممارسة منهم من يستهلك أكثر مما يدفع شهريا وهم الأغلبية وبالتالي تزيد نسبة الفقد خاصة أن  نظام الممارسة قيمته ثابتة شهريا.

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