مصر ضمن أفضل 50 وجهة سفر سياحية عالمية فى 2024 (انفوجراف)

سلطت صحيفة ذا صن البريطانية، الضوء على السياحة المصرية التي تعد من أبرز الوجهات السياحية خلال عام ٢٠٢٤.

وتابعت الصحيفة أن اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية لعام ٢٠٢٤، مشيرين إلى أن مصر تعتبر الاختيار الأفضل لعام ٢٠٢٤.

ونشرت "ذا صن" تقريرًا عن أفضل الوجهات السياحية لعام 2024، والتي تعتبر الاختيار الأفضل لعام 2024، ومن بين هذه الدول كانت مصر.

أكدت أن مصر تعد ضمن قائمة أفضل المدن السياحية، حيث يمكن للزوار إما قضاء يوم مشمس كامل في حمام السباحة في المنتجعات السياحية أو ربما استكشاف مقابر الأقصر القديمة، وربما من الممكن أيضًا القيام بالأمرين معًا في مصر.

وتابعت: إذا كان التاريخ هو ما يثير اهتمامك، فافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل.



وحصلت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للترويج السياحي، على الجائزة من مجلة لونلي بلانت الإنجليزية، باعتبار مصر أفضل وجهة سياحية لعام 2023 ضمن قائمة الوجهات العالمية بحسب الاستطلاع الذي أجرته هيئة السياحة والآثار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM2023) في دورته الرابعة والأربعين، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن.

ويعد إدراج مصر في هذه القائمة المرموقة بمثابة شهادة على الجاذبية الدائمة للبلاد، التي تحتوي العديد من الاماكن السياحية المتميزة، منها عجائب أهرامات الجيزة الخالدة إلى تمثال أبوالهول الرائع، تفتخر مصر بنسيج ثقافي ينسج بين التاريخ القديم والحيوية الحديثة. يمكن للزوار السير على خطى الفراعنة، واستكشاف المعابد التي تعكس قصص الماضي، والتعجب من الكتابة الهيروغليفية المعقدة التي تزين الهياكل القديمة.

كما سلطت Lonely Planet الضوء على الافتتاح الوشيك للمتحف المصري الكبير (GEM) والمناظر الطبيعية المتنوعة في مصر التي تلبي تفضيلات كل مسافر.

وفي تغطيتها لقائمة لونلي بلانيت، أشارت صحيفة صن إلى مصر باعتبارها واحدة من الدول الثماني التي يجب أن تكون على رادار كل مسافر في عام 2024.

من صخب القاهرة النابض بالحياة إلى شواطئ البحر الأحمر الهادئة والشواطئ المشمسة ومياه البحار الجميلة، تقدم مصر فسيفساء من التجارب. تعترف لونلي بلانيت بدفء وكرم الشعب المصري، مما يجعله أكثر جاذبية للزوار.

وتشمل قائمة الوجهات ذات القيمة الأفضل أيضًا وجهات آسرة أخرى، بما في ذلك بولندا، والغرب الأوسط للولايات المتحدة، ونيكاراجوا، وبلغاريا، وإيكاريا في اليونان، ونورماندي في فرنسا، والجزائر، ونيوزيلندا، والقطارات المسائية في أوروبا.