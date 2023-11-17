الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

محمد نصر الدين الجبالي يحاضر حول تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية

دكتور محمد نصر الجبالي
دكتور محمد نصر الجبالي

يحل الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر، في ضيافة متحف الفن الإسلامي، للحديث عن تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية.

تاريخ ونشأة الإسلام في روسيا

حيث ينظم متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة، لقاء ثقافي مفتوح تحت عنوان “تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية”، والتي يحاضر فيه، الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر. هذا ويعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري.

وعن أهم المحاور التي يتناولها اللقاء، قال محمد نصر الدين الجبالي، لـ“الدستور”: اتحدث عن نشأة الإسلام في روسيا، وبداية رحلات الحج، ثم عن مسارات الحجاج، والطرق التي سلكوها من روسيا إلى الأراضي المقدسة، وأثر ذلك في التفاعل بين روسيا والبلدان التي عبروها ومروا بها، وأهم الآثار والكتب الأدبية وكتب الرحلات التي تناولت ذلك.

وكان الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، كان قد اختير قبل أيام عضوا في لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي اعتمدتها وزيرة الثقافة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، شغل منصب المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بروسيا، كما سبق وصدرت له العديد من الترجمات عن وإلى الروسية مباشرة نذكر من بينها: ترجمة روايتي "النبطي" و"عزازيل" ليوسف زيدان إلى اللغة الروسية- ترجمة رواية "زمن النساء"- الهيئة العامة للكتاب- سلسلة الجوائز- نوفمبر 2016.

ترجمة كتاب "الأدب الشعبي عند العرب والترك" من اللغة الروسية إلى العربية، كتاب "تاريخ الحج من أوزبكستان، كتاب "تاريخ الحج من طاجكستان"، كتاب "تاريخ الحج من تركمنستان"، كتاب "تاريخ الحج من كازاخستان، كتاب "الاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين" إلى اللغة العربية- المشروع القومي للترجمة، كتاب "النور والظل" في الجغرافيا السياسية لمنطقة آسيا الوسطى.

ومن  ترجمات محمد نصر الدين الجبالي أيضا،  دليل تاريخ مصر القديم والحرف والصناعات القديمة في مصر الفرعونية، ترجمة إصدارات مركز زايد للتنسيق والمتابعة والتابع لجامعة الدول العربية إلى اللغة الروسية، ترجمة مقررات واتفاقيات اجتماعات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقدة في عدد من دوراتها في كل من داكار بالسنغال والمملكة العربية السعودية، واجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية، ومقررات واتفاقات مؤتمرات قمة زعماء الديانات التقليدية والعالمية الثلاث والمنعقدة في دولة كازاخستان.

ترجمة قصائد الشاعر ألكسندر بوشكين ضمن مشروع موسوعة ترجمة أعماله إلى 200 لغة عالمية، 2014، ترجمة كتاب "حوار الحضارات.. روسيا والعالم الإسلامي"، كتاب "روسيا في الشرق الأوسط والأدنى"، كتاب "روسيا والغرب.. لمن الغلبة؟"، المركز القومي للترجمة، رواية "مذكرات الكاهن الأعظم إيفان سيرجيفيتش، كتاب "المهاجرون الروس إلى مصر".

محمد نصر الدين الجبالي تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية البيت الروسى بالقاهرة كلية الألسن جتمعة الأقصر الأدب الشعبي عند العرب والترك تاريخ الحج من أوزبكستان

مواد متعلقة

مريانا برسوم وأحمد قرنى بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد فى أدب الطفل

ريم بسيوني وعزت القمحاوي في القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب

غدا.. يحيى صفوت يناقش روايته "دفتر ناعوت" بنادي هليوبوليس الرياضي

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية