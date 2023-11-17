محمد نصر الدين الجبالي يحاضر حول تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية

يحل الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر، في ضيافة متحف الفن الإسلامي، للحديث عن تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية.

تاريخ ونشأة الإسلام في روسيا

حيث ينظم متحف الفن الإسلامي، بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة، لقاء ثقافي مفتوح تحت عنوان “تاريخ وتطور الحج من روسيا الاتحادية”، والتي يحاضر فيه، الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، أستاذ اللغة الروسية بجامعة عين شمس وعميد كلية الألسن جامعة الأقصر. هذا ويعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر الجاري.

وعن أهم المحاور التي يتناولها اللقاء، قال محمد نصر الدين الجبالي، لـ“الدستور”: اتحدث عن نشأة الإسلام في روسيا، وبداية رحلات الحج، ثم عن مسارات الحجاج، والطرق التي سلكوها من روسيا إلى الأراضي المقدسة، وأثر ذلك في التفاعل بين روسيا والبلدان التي عبروها ومروا بها، وأهم الآثار والكتب الأدبية وكتب الرحلات التي تناولت ذلك.

وكان الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، كان قد اختير قبل أيام عضوا في لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي اعتمدتها وزيرة الثقافة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، شغل منصب المستشار الثقافي بالسفارة المصرية بروسيا، كما سبق وصدرت له العديد من الترجمات عن وإلى الروسية مباشرة نذكر من بينها: ترجمة روايتي "النبطي" و"عزازيل" ليوسف زيدان إلى اللغة الروسية- ترجمة رواية "زمن النساء"- الهيئة العامة للكتاب- سلسلة الجوائز- نوفمبر 2016.

ترجمة كتاب "الأدب الشعبي عند العرب والترك" من اللغة الروسية إلى العربية، كتاب "تاريخ الحج من أوزبكستان، كتاب "تاريخ الحج من طاجكستان"، كتاب "تاريخ الحج من تركمنستان"، كتاب "تاريخ الحج من كازاخستان، كتاب "الاستراتيجية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين" إلى اللغة العربية- المشروع القومي للترجمة، كتاب "النور والظل" في الجغرافيا السياسية لمنطقة آسيا الوسطى.

ومن ترجمات محمد نصر الدين الجبالي أيضا، دليل تاريخ مصر القديم والحرف والصناعات القديمة في مصر الفرعونية، ترجمة إصدارات مركز زايد للتنسيق والمتابعة والتابع لجامعة الدول العربية إلى اللغة الروسية، ترجمة مقررات واتفاقيات اجتماعات قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقدة في عدد من دوراتها في كل من داكار بالسنغال والمملكة العربية السعودية، واجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية، ومقررات واتفاقات مؤتمرات قمة زعماء الديانات التقليدية والعالمية الثلاث والمنعقدة في دولة كازاخستان.

ترجمة قصائد الشاعر ألكسندر بوشكين ضمن مشروع موسوعة ترجمة أعماله إلى 200 لغة عالمية، 2014، ترجمة كتاب "حوار الحضارات.. روسيا والعالم الإسلامي"، كتاب "روسيا في الشرق الأوسط والأدنى"، كتاب "روسيا والغرب.. لمن الغلبة؟"، المركز القومي للترجمة، رواية "مذكرات الكاهن الأعظم إيفان سيرجيفيتش، كتاب "المهاجرون الروس إلى مصر".