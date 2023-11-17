طبيب عبدالله الفلسطينى: نسعى إلى عودته للحياة بعد فقد 70% من عظام ساقه

قال الدكتور إسلام السمان، أخصائي جراحة عامة، إن معهد ناصر استقبل أمس الطفل عبدالله الفلسطيني، الذي استجاب الرئيس السيسي لدعوته سريعًا في المجيء إلى مصر لتلقي العلاج.

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وأكد الدكتور إسلام السمان، خلال حواره لكاميرا برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه قام برفقة طاقم طبي كامل على تنظيف الجرح سريعًا، وذلك بسبب تخوفهم من أن يلحقه التلوث جراء عدم تنظيفه لمدة ثلاثة أيام على التوالي في فلسطين رغم عمق الإصابة.

وأضاف في حديثه، أنه تم عمل الكثير من التحاليل والأشعة لتقييم عمق إصابة الطفل عبدالله الكحيلي، وتبين من الفحوصات أنه فقد أكثر من 70% من عظام الساق، لذا سوف يبذل الطاقم الطبي كل ما بوسعه من أجل جعل هذا الطفل يمشي على قدميه مرة أخرى.

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وتابع: "نحتاج إلى جراحين في التجميل والعظام والأعصاب لعلاج هذا الطفل، حيث عمق الإصابة يتطلب وجود طاقم طبي متكامل ومتخصص في الجراحة والتجميل".