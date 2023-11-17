الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طبيب عبدالله الفلسطينى: نسعى إلى عودته للحياة بعد فقد 70% من عظام ساقه

الطفل عبدالله
الطفل عبدالله

قال الدكتور إسلام السمان، أخصائي جراحة عامة، إن معهد ناصر استقبل أمس الطفل عبدالله الفلسطيني، الذي استجاب الرئيس السيسي لدعوته سريعًا في المجيء إلى مصر لتلقي العلاج.

أطفال غزة تحت القصف 

وأكد الدكتور إسلام السمان، خلال حواره لكاميرا برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه قام برفقة طاقم طبي كامل على تنظيف الجرح سريعًا، وذلك بسبب تخوفهم من أن يلحقه التلوث جراء عدم تنظيفه لمدة ثلاثة أيام على التوالي في فلسطين رغم عمق الإصابة.

وأضاف في حديثه، أنه تم عمل الكثير من التحاليل والأشعة لتقييم عمق إصابة الطفل عبدالله الكحيلي، وتبين من الفحوصات أنه فقد أكثر من 70% من عظام الساق، لذا سوف يبذل الطاقم الطبي كل ما بوسعه من أجل جعل هذا الطفل يمشي على قدميه مرة أخرى.

الطواقم الطبية المصرية في خدمة أبناء فلسطين

وتابع: "نحتاج إلى جراحين في التجميل والعظام والأعصاب لعلاج هذا الطفل، حيث عمق الإصابة يتطلب وجود طاقم طبي متكامل ومتخصص في الجراحة والتجميل".

إسلام السمان مصر تستطيع دي ام سي عبدالله الكحيلي استجابة الرئيس

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة