الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شردى: نتنياهو مصاب بالجنون ويعلم أنه سيُسجل فى تاريخ أسود فوق رأسه

محمد مصطفى شردي
محمد مصطفى شردي

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن الغضب الشعبي والإنترنت والسوشيال ميديا لم يعد العدو الإسرائيلي قادرًا على السيطرة عليها. 

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة، أن هناك تقارير صادرة عن أساتذة في الاستراتيجية الإسرائيلية والصهيونية يؤكدون، أن دولة إسرائيل سوف تدفع الثمن بسبب ما تقوم به من أعمال وبسبب طول مدة هذه الأعمال الإجرامية في غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو مصاب بالجنون، لافتًا إلى أن نتنياهو يعلم جيدًا أنه سيسجل في تاريخ أسود فوق رأسه هو ومن معه في الكيان الصهيوني كله، لأن ما قام به كرد فعل، هو أبعد كثيرًا من الفعل الذي تم بغض النظر عن تأييد حماس من عدمه، ما يحدث أن شعبًا أعزل يواجه آلة عسكرية مجنونة تقتحم لتقتل كل الناس دون تمييز على الإطلاق، وحتى الآن لم نرهم يحاربون أحدًا يحمل بندقية أمامهم.

محمد شردي الإعلامي محمد شردي نتنياهو إسرائيل غزة جرائم إسرائيل

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