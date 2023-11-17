الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيهاب زكريا: الرئيس السيسي حوَل مصر من دولة جريحة إلى قادرة وفاعلة

المهندس إيهاب زكريا
المهندس إيهاب زكريا

قال المهندس إيهاب زكريا، منسق عام التحالف الوطني بالإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم نموذجًا مختلفا لدولة كانت يوما ما جريحة ونزفت من الخيانة والألم، لتحويلها إلى دولة قادرة فاعلة تستطيع أن تقدم نموذجًا دولة قوية للعالم وتساند العالم العربي والمنطقة.

وأضاف أن مصر استطاعت بإرادتها القوية رفض سفك الدم والتهجير القسري لأهالي فلسطين، وتقف بكل جوارحها مع القضية الفلسطينية، وجميع القضايا الإنسانية تحت قيادة الأب والإنسان الذي استطاع أن يحول البلاد من مسار إلى مسار آخر.

وأوضح أن الهدف من المؤتمر رسالة محبة ودعم لرجل يحمي أرضنا وابنائنا، وقدم قيم إنسانية في العديد من المواقف، مشيرًا إلى أن كل من شارك في مؤتمر اليوم جاء محبة للرئيس السيسي الذي يحمي بحب ودعم وتقدير من كافة فئات المجتمع.

ولفت إلى أن التحالف الوطني كان منذ اليوم الأول في القضية الفلسطينية، كان له دور كبير من حملات التبرع بالدم، وتجهيز المساعدات الإنسانية وتسليمها لأشقائنا في فلسطين ويتم إرسال أكبر قافلة مساعدات إنسانية لأهالي غزة ومستمرين في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني


جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بمكتبة الإسكندرية، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وشارك في المؤتمر  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة فرع الإسكندرية، والأنبا بافلي، رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية. ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقادة المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وشباب جامعة الإسكندرية.

وانطلق المؤتمر بعرض فيديو عن المشروعات  الكبرى وإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية تحت عنوان " حكاية وطن".

التحالف الوطني بالإسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية القضايا الإنسانية الانتخابات الرئاسية

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