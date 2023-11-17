الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز الشناوي: حال فوز فريد زهران سنطبق الدستور فى الصحة والتعليم وكافة المجالات

الدكتور معتز الشناوي
الدكتور معتز الشناوي

أعلن الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أنه حال فوز المرشح الرئاسي فريد زهران بالانتخابات سيقوم بزيادة الإنفاق الحكومى فى الصحة والتعليم، لتحقيق ما نص عليه الدستور - المعطل - الذى استفتى عليه الشعب، جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابي الذى نظمته الحملة بالبدرشين - الجيزة.

وأكد الشناوى، فى كلمته بالمؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالبدرشين، على ان الانفاق الحكومى فى الصحة لا يتجاوز 1.4 % من الناتج المحلى الاجمالى، رغم ان الدستور ينص على الا يقل عن 3% ويزيد تدريجيا حتى يصل الى النسبة العالمية ( 6% )، مشيرا الى ان هذا هو المسئول عن النقص الفادح فى الاطباء والتمريض وهجرتهم للخارج بسبب ضعف المرتبات، ونقص عدد اسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، وحالة المستشفيات التى نعلمها جميعا ونعانى منها فى كافة الانحاء.

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فريد زهران يقدم برنامجًا اقتصاديًا من 6 محاور: قصر ملكية الدولة.. ودعم القطاع الخاص

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فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا اليوم بالبدرشين

 

وأشار الشناوى إلى أنه لابد من زيادة الإنفاق فى الصحة والتعليم، بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وخاصة ان نظام التأمين الصحى الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، فى حين ان النظام القديم الذى يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة. *فلا يعقل ان بعد السنوات السابقة من بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في ٣ محافظات، كل من استفاد منه عددهم لا يتخطى عدد سكان حي شبرا في القاهرة.

وأضاف الشناوى، أن نقص الإنفاق على التعليم تسبب فى نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول، وينطبق ذلك على التعليم العام الذى يتلقاه 89% من الطلاب، مما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب فى الحق فى تلقى تعليم لائق.

الدكتور معتز الشناوي فريد زهران الانتخابات الصحة التعليم المؤتمر الانتخابي

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