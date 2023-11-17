الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع لـ"الدستور": ربنا رضانى بنجاح "صوت وصورة"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل "صوت وصورة"، والمذاع على شاشة قناة "أون".

وقالت حنان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نجاح العمل فاق توقعاتها، مردفة: "ربنا رضاني بنجاح المسلسل بالشكل ده"، ووجهت رسالة شكر لجميع صناع العمل من ممثلين وعمال أمام وخلف الكاميرات، مؤكدة أن كواليس العمل كانت ممتعة ورائعة بسبب روح التعاون والحب بين الجميع.

"صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر ونجلاء بدر وعمرو وهبة وناردين فرج وفدوي عابد وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، ويجسد الفنان وليد فواز دور زوج الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث، بينما يقدم صدقي صخر دور محامٍ أمام الفنانة حنان مطاوع.

حنان حنان مطاوع صوت وصورة مسلسل قناة اون سعادتها الشديدة شاشة

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