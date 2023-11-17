رسميًا.. هالاند يتوج بجائزة اللاعب الذهبى لعام 2023

حصد النرويجي إرلينج هالاند نجم فريق مانشستر سيتي على جائزة اللاعب الذهبي لعام 2023 والتي تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقدم هالاند موسمًا مميزًا مع مانشستر سيتي عقب انتقاله إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

وتمكن هالاند من قيادة مانشستر سيتي للفوز بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

كما استطاع النرويجي أن يسجل 52 هدفًا في 53 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق السماوي ليحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن إرلينج هالاند فاز بجائزة اللاعب الذهبي بعد أن حصل على أكبر عدد من الأصوات من مجلس الأساطير الخاصة بالصحيفة الإيطالية المعروفة.

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بيلينجهام يتوج بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023

توج جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب إنجلترا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2023 والتي تقدمها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وحصل الدولي الإنجليزي على 97% من الأصوات للتتويج بالنسخة رقم 21 من الجائزة، وهو أول لاعب في تاريخ ريال مدريد يحصد الجائزة.

وجمع اللاعب الإنجليزي 485 نقطة من أصل 500 نقطة بنسبة وصلت إلى 97% وهي نسبة مقاربة لما حققه كيليان مبابي عام 2017 الذي حصد 291 صوتًا من أصل 300 صوتًا.

وتألق بيلينجهام مع ريال مدريد ونجح في إحراز 13 هدفًا في أول 13 مباراة للاعب مع ريال مدريد منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسبق أن فاز الإنجليزي بجائزة "كوبا" المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية كأفضل لاعب شاب في العالم.

وصار بيلينجهام ثالث لاعب إنجليزي يتوج بالجائزة بعد واين روني ورحيم سترلينج.