الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إقبال جماهيرى كبير لدعم المرشح السيسى فى مؤتمر التحالف الوطنى بمكتبة الإسكندرية (فيديو)

مؤتمر الإسكندرية
مؤتمر الإسكندرية لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي

شهد المؤتمر الخامس، الذي نظمه التحالف الوطني بمكتبة الإسكندرية، دعمًا لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، إقبال جماهيري كبير من أبناء المحافظة والقوى السياسية والدينية، وأيضا طلاب الجامعات.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض كل الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية ومنها محافظة الفيوم والإسكندرية، إذ يتناول الحديث عن الإنجازات التي تتم بالمحافظة وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكل قطاعات الخدمية والتنموية.

 

التحالف الوطني الإسكندرية مكتبة الاسكندرية السيسي

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