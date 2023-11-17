الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "حماة الوطن" بأسيوط: الرئيس السيسي نجح في سد الفجوة بين الصعيد والحضر

مؤتمر دعم الرئيس
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط، إننا نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة لفترة رئاسية أخرى لأنه كان السبب الرئيسي في سد الفجوة بين الصعيد والحضر من خلال الكثير من المبادرات الهامة التي أطلقها طوال فترة رئاسته.

جاء ذلك خلال مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك بمقر مصطفي أحمد قرشي بمركز ديروط بمحافظة أسيوط وبحضور المئات من المواطنين والقيادات الشعبية والتنفيذية.

الرئيس تولي الحكم في وقت صعب ودول التجوار تعاني من الكثير من المشاكل

وأوضح النائب مصطفى بدران، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الحكم في وقت صعب ودول التجوار تعاني من الكثير من المشاكل ولكن الدولة المصرية بفضل الله وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعيش في أمان وفي أصعب الظروف أطلق مبادرات خاصة بالصحة والتنمية وحارب الإرهاب وعمل علي إنشاء الطور وتطوير المواطنين.

وأضاف أنه من هنا نحن الشعب نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي نحن خلفك فالرئيس يستمد قوته من شعبه ونحن ندعمك ونطالبك بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي قد بدأتها بجمهورية مصر العربية وخاصة في صعيد مصر.

وأشار أمين حزب حماة وطن، إلى أن الرئيس كان داعم رئيسي طوال الفترة الماضية للصناعة والتنمية الحقيقية خاصة في صعيد مصر من خلال الكثير من المبادرات الرئاسية سواء في مجال الصحة أو التعليم أو حياة كريمة أو تنمية الريف المصري كما كان داعم قوي للصناعة من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وتقديم مبادرات لدعم المصنعين في مصر.

وأوضح أن حزب حماة الوطن هو حزب داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى ومن أجل إرادة الشعب نطالب الرئيس بالترشح ونحن داعمين ومساندين لفخامتك طوال الوقت، مشيدًا بالدور الهام الذي تقدمه الدولة المصرية في مناصرة القضية الفلسطينية رافضين مبدأ التهجير حماية للقضية الفلسطينية.

مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
مؤتمر دعم الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية
النائب مصطفي بدران عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط الرئيس عبد الفتاح السيسي سد الفجوة بين الصعيد والحضر مصطفي أحمد قرشي مركز ديروط

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