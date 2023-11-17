دعوات لوقف إطلاق النار في غزة بحفل توزيع جوائز الكتاب الوطني بأمريكا

شهد حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني دعوة من قبل المتأهلين للتصفيات النهائية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بعد انسحاب الرعاة، إذ أدلى عشرون من المؤلفين الخمسة والعشرين المرشحين ببيان جماعي بعد فوز جاستن توريس ونيد بلاك هوك بالفئات الرئيسية.

حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني

قرأت الكاتبة عالية بلال، المرشحة عن فئة الخيال، البيان المعد والذي قالت فيه: "بالنيابة عن المتأهلين للتصفيات النهائية، نعارض القصف المستمر لغزة وندعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للمدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال".

وأضافت: "نحن نعارض معاداة السامية والمشاعر المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام على حد سواء، ونقبل الكرامة الإنسانية لجميع الأطراف، ونعلم أن المزيد من إراقة الدماء لن يفعل شيئًا لتأمين السلام الدائم في المنطقة".

بيان مؤسسة الكتاب الوطني

وتعليقًا على الحفل، قالت مؤسسة الكتاب الوطني في بيان: ندعم القائمة الطويلة والنهائية والفائزين بجوائز الكتاب الوطنية لعام 2023 للرواية والشعر والأدب المترجم وأدب الشباب والكتب غير الخيالية. مهمتنا هي التأكد من أن الكتب لها مكانة بارزة في ثقافتنا، وأنها أساسية للمحادثات الوطنية والعالمية. في هذا الوقت الذي يعاني فيه عالمنا من الكثير من الألم والمعاناة، نعتقد أن كلمات الكتّاب - وما يجلبونه من بصيرة وإلهام - أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتابع البيان: على مدى 74 عامًا، كان عملنا هو تكريم الكتب العظيمة. الكتاب الفائزون مدعوون لقبول جائزتهم والإدلاء بملاحظات موجزة. على مر السنين، كانت هذه الخطابات مؤثرة، ومضحكة، ومؤثرة، وسياسية في بعض الأحيان، وحتى مثيرة للجدل في بعض الأحيان. وفي أفضل حالاتها، فإن كلمات هؤلاء المؤلفين المكرمين تثرينا وتنيرنا وتعلمنا جميعًا.

وأضاف: إن التصريحات السياسية، إذا تم الإدلاء بها، ليست بأي حال من الأحوال غير مسبوقة في تاريخ جوائز الكتاب الوطني، أو في الواقع أي حفل توزيع الجوائز. نحن نعمل لضمان بيئة آمنة لجميع ضيوفنا. نأمل بالطبع أن يتحلى كل من يحضر حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني، شخصيًا أو عبر الإنترنت، بروح التفاهم والرحمة والإنسانية - وهي نفس الأشياء التي تلهمها الكتب التي نحبها.