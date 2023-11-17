ضبط 127 قطعة سلاح ناري في حملة مكبرة بالمحافظات خلال 24 ساعة

شنَّت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 127 قطعة سلاح ناري بحوزة 87 متهمًا، خلال 24 ساعة.

وجاءت المضبوطات على النحو التالي: (3) رشاش، (1) بندقية قناصة، (35) بندقية آلية، (27) بندقية خرطوش،(7) طبنجات، (54) فرد محلى، (2) قنبلة يدوية، (60) خزينة متنوعة، (11) شريط طلقات نارية، (6333) طلقة مختلفة الأعيرة، و(191) قطع سلاح أبيض.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.