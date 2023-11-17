عمر جابر يشارك فى المران الجماعى للزمالك.. وشلبى يواصل التأهيل

بدأ مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص به.

وشهدت تدريبات الزمالك خوض مصطفى شلبي تدريبات تأهيلية في ظل معاناته من إصابة عبارة عن كدمة في وجه القدم، وحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي، على متابعة حالة اللاعب وتحسن موضع الإصابة، وبدأ في خوض تدريبات التقوية في الجيمانزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

عمر جابر ينتهي من البرنامج التأهيلي ويشارك في المران الجماعي

وشارك عمر جابر الظهير الأيمن لفريق الكرة بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الجمعة.

وجاءت مشاركة جابر بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وأصبح "جابر" لائقًا للفترة المقبلة من الناحية الطبية بعد تعافيه من الإصابة.

الزمالك يستعد لبدء مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية

ويستعد الفارس الأبيض، حاليًا لبدء مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية فضلا عن استئناف مسابقة دوري نايل.

ومن المقرر أن يوجه الزمالك نظيره أبوسليم الليبي، يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة القارية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من كأس الكونفدرالية، بجوار ساجرادا الأنجولي سوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ويمتلك الفارس الأبيض، لقب وحيد من كأس الكونفدرالية، وذلك على حساب نهضة بركان المغربي عام 2019.