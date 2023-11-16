الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك "يضع حدًا" لشائعات التفاوض مع مصطفى فتحى وساسى

مصطفى فتحي
مصطفى فتحي

وضع أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك حدًا للشائعات التي انتشرت بشان وجود مفاوضات من مسؤولي القلعة البيضاء مع الثنائي مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وفرجاني ساسي لاعب فريق الغرافة القطري لضم الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ونشر سالم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورًا قال فيه: "حاولت أفصل بين صفحتي الشخصية وبين دوري كمتحدث لكن الموضوع زاد أوي عن حده، أقسم بالله العظيم ما قلت حرف واحد من الكلام ده ومعظم عناوين الأخبار والفيديوهات في المواقع والصفحات مضللة تهدف للإثارة والترند ولا تمت بصلة للمحتوي الفعلي الذي لا يخرج أبدا عن إطار البيان والقرارات الرسمية للإدارة".

أضاف "لو إنت زملكاوي بجد بلاش تساعد في نشر الشائعات اللي بتحاول ترجع النادي للخلف، وعليكم بمتابعة الأخبار من البيانات الرسمية أو من خلال قناة الزمالك فقط".

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على صعيد آخر، عقد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أكثر من جلسة عبر خاصية زووم في الساعات الماضية مع مسئولي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل التوصل لاتفاق على تسوية المستحقات المتأخرة على الزمالك ومحاولة جدولة المبلغ بسبب صعوبة دفع قيمة الغرامة كاش في الوقت الحالي.

ويحاول أدهم إقناع إدارة لشبونة بكل الطرق وتقديم ضمانات لهم لكن الأمر مرفوض بالنسبة لهم حتى الآن بسبب حصولهم على أكثر من وعد من جانب إدارة الزمالك السابقة بدون تنفيذ على أرض الواقع وهو ما دفعهم لرفض كل تلك الوعود والتمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاش ودفعة واحدة في الوقت الحالي بدون أي تقسيط.

ويدرس مسؤولو الزمالك سفر وفد إلى البرتغال في محاولة لإنهاء الأمر والتأكيد على جدية الإدارة وتقديم ضمانات وشيكات لسرعة حل الأزمة وفتح القيد في يناير.

الزمالك مصطفى فتحي فرجانى ساسى المتحدث باسم الزمالك أحمد سالم المتحدث باسم الزمالك

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