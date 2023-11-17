"الإصلاح والنهضة" يشيد بنجاح مجهودات مصر فى إدخال أول شحنة وقود إلى غزة

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بنجاح المجهودات المصرية في إدخال أولى شحنات الوقود إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح، واصفًا الدور المصري بأنه الوحيد "الفاعل والمؤثر" بعيدًا عن الأدوار الأخرى التي وصفها بـ "الكلامية" دون أثر ملموس في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبدالعزيز أنه في كل مرة تتعنت إسرائيل ولا تتجاوب مع المطالبات المصرية في البداية، ثم تضطر أمام التحركات الدبلوماسية المصرية "الحكيمة والمتأنية والقوية" إلى التراجع والرضوخ للمطالب المصرية.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن ذلك الموقف تكرر في بداية الحديث عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل إجلاء مزدوجي الجنسية، ثم عاد مرة أخرى مع الهدن الإنسانية، مؤكدا أنه سيتكرر مع وقف إطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات.

وشدد عبدالعزيز على أن الدرس الذي يجب على جميع القوى الإقليمية والدولية تعلمه بأن "المدرسة الدبلوماسية المصرية" تمثل النهج الأكثر نجاحًا وفاعلية وواقعية، دون إزدواجية في المعايير أو عنتريات لا طائل من ورائها.