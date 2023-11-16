الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"التعليم الفلسطينية": الاحتلال يواصل استباحة حُرمة جامعاتنا

الاحتلال يستهدف الجامعات
الاحتلال يستهدف الجامعات الفلسطينية

أدانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، اليوم الخميس، مُواصلة الاحتلال الإسرائيلي استباحة حُرمة مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "إنّ قوات الاحتلال اقتحمت، اليوم، حَرَم جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم وداهمت مُختبرات ومَشاغل هندسة السيارات (مبنى الطاقة سابقا)، وعاثت بممتلكاتها خرابا".

وأشارت إلى أن الاحتلال، وضمن حرب الإبادة الجماعية التي يُمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ قد اقتحم فرع جامعة القدس المفتوحة في غزة وهَدَمَ أجزاء من مبانيه، بالإضافة لقصف جامعتي الأزهر والإسلامية في وقت سابق، وتدمير عدة مبانٍ فيهما بشكل كُلّي وجزئي، وكذلك مُواصلة حملات الاعتقال بحق طلبة وأساتذة المؤسسات التعليميّة الفلسطينيّة.

 

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وأكدت أنّ الاحتلال يُواصل انتهاكه وضربه بعرض الحائط المواثيق والقوانين والأعراف الدولية كافة التي تُجرِّم انتهاك حُرمة المؤسسات التعليميّة والاعتداء عليها، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

ندعو كل أحرار العالم إلى لَجم مُمارسات الاحتلال العدوانية

وجدّدت الوزارة مُطالبتها لكافة المؤسسات الدولية الحقوقية، والإنسانية، والإعلامية، واتحاد الجامعات العربية، وكل الأحرار في العالم؛ لتحمّل مسؤولياتهم ومُمارسة دورهم بقوة، بما يضمن لَجم مُمارسات الاحتلال العدوانية والإجرامية بحق كل مُكونات وشرائح ومؤسسات المُجتمع الفلسطيني، وضرورة توفير الحماية للمؤسسات التعليمية.

وشدّدت على أنَّ عدوان الاحتلال الهَمجي لنْ يَكسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأنَّ مُؤسسات التعليم العالي ستُواصل أداء مَهمَّتها ورسالتها السامية؛ المُتمثِّلة ببناء الأجيال المُتعلِّمة والمُثقفة والواعية والمُنتمية لفلسطين وقضيتها العادلة، وذلك بالرغم من كافة التحديات والمُعيقات والعَقبات التي يحاول الاحتلال فرضها.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقلت 85 فلسطينيًا فجر اليوم الخميس، ما يرفع إجمالي معتقلي الضفة إلى 2735 منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، حسبما أفاد نادي الأسير.

وتركزت الاعتقالات في مدن القدس ورام الله وبيت لحم وجنين ونابلس وطولكرم.

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