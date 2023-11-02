الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعليم العالى الفلسطينية: 439 شهيدًا من الطلاب والأكاديميين فى غزة

439 شهيدًا من الطلاب
439 شهيدًا من الطلاب والأكاديميين فى غزة

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية عن ارتفاع أعداد الشهداء من الطلاب والأكاديميين في غزة إلى 439 شهيدًا.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن عدد مباني التعليم العالي، التي تضررت بشكل كامل أو جزئي بلغت 9 في قطاع غزة، و2 في الضفة الغربية، فضلًا عن تعطل العملية التعليمية في 19 مؤسسة تعليم عالي في القطاع، ما أدى إلى حرمان 88 ألف طالب من تلقي تعليمهم.

ولفتت الوزارة إلى تعطل التعليم الوجاهي في كل مؤسسات الضفة، البالغ عددها 34 مؤسسة، والتي تضم أكثر من 138.800 طالب، نتيجة صعوبة وخطورة تنقل الطلبة والعاملين، بسبب حواجز الاحتلال العسكرية، واعتداءاته المستمرة.

وأشارت إلى وجود المئات من المعتقلين في الضفة، وآلاف الجرحى في قطاع غزة من أسرة التعليم العالي، ويتعذر رصد أعدادهم بسبب الظروف الميدانية، منوهة إلى أن 555 طالبًا تعذر التحاقهم بالمنح الدراسية خارج القطاع، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل.

الطلاب الشهداء وزارة التعليم العالي الفلسطينية تعطل العملية التعليمية الاحتلال

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