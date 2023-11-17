أجهزة الأمن تضبط أكثر من 13 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13763) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.