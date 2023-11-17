الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أجهزة الأمن تضبط أكثر من 13 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي

مباحث الكهرباء
مباحث الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13763) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

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ضبط 3652 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

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