كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونفذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1549 قضية متنوعة.

في حين أسفرت جهود الإدارة لعامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3652 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط التعاقد.

ضبط تاجر حجب 20 ألف عبوة سجائر عن المستهلكين في الأقصر

وفي سياق آخر ضبطت أجهزة الأمن تاجر أدخنة بالأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها")، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.