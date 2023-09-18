الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 20 ألف عبوة سجائر حجبها التجار عن السوق فى الأقصر

سجائر
سجائر

ضبطت أجهزة الأمن تاجر أدخنة بالأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها")، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 تجار مخدرات في حملات أمنية بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلوجرامات– كمية لمخدر الآيس (الشابو)- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار– طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن سجائر وزارة الداخلية تجميع السجائر قطاع الأمن العام مديرية أمن الأقصر

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