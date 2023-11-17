تداول 76 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنها شهدت نشاطا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن.

وتم تداول 76000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 674 شاحنة و131 سيارة، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 384 شاحنة و112 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 290 شاحنة و19 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة EDFU وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين دليلة والحرية. فيما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة امل ومغادرة السفينتين دليلة وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1982 طن، 172 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية "وصول وسفر" للسفن الثلاث وهي أيلة، أور وكوين نفرتيتي، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1160 راكبا بموانيها.

تداول 490 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر، قد أعلنت عن تداول 490 ألف طن من البضائع العامة في موانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني، وحرصًا من الحكومة المصرية على دعم الصادرات المصرية، وتعليمات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع.

الصادرات

وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن الصادرات حققت تداولًا بلغ 335 ألف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت فيها الواردات 155 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 315 ألف طن من البضائع بكمية صادرة قدرها 188 ألف طن بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 ألف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 ألف طن بكمية صادرة، قدرها 49 ألف طن بنسبة زيادة 172% على الواردات التي سجلت 18 ألف طن.

بينما شهد ميناء السويس تداول 32 ألف طن من البضائع بكمية صادرة قدرها 22 ألف طن بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن، وتم تصدير 76 ألف طن من الفوسفات من ميناء أبو الغصون والحمراوين.