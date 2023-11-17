الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يوفر 30 ألف فرصة عمل.. ميناء جرجوب يضاعف خدمات التجارة بين مصر وأوروبا

ميناء جرجوب
ميناء جرجوب

عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، أولى اهتماما خاصا بمحافظة مطروح، حيث تم وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء المشروعات القومية الكبرى والمدن جديدة وتطوير ميناء السلوم البرى وميناء جرجوب بمدينة النجيلة فضلا عن إنشاء الطرق وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

_ ميناء جرجوب

ويعتبر ميناء جرجوب البحرى بمدينة النجيلة هو أحد أهم المشروعات القومية التى تم إنشائها بمحافظة مطروح ويبعد عن مدينة مرسى مطروح بحوالى 70 كيلو، وقديما كان يتم استغلاله كمرسى للسفن ونقل الغلال من مطروح إلى أوروبا.

ويقع ميناء جرجوب على مساحة 2169 فدانا، ويبلغ طول رصيف الميناء نحو 1081 مترا، وبعمق غاطس حتى 18 مترا،  ليستقبل السفن التجارية القادمة من أوروبا ومخصص بداخل الميناء أرصفة لإستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم لخدمة التنمية السياحية بمطروح.

_خريطة السياحة والتجارة العالمية


وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن ميناء جرجوب يعد من الأجيال الحديثة للموانى، وسيصبح من المراكز اللوجستية الهامة عالميا الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، كميناء تجاري وسياحي فضلا عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدا على أن ذلك الميناء سيضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية وسيوفر حوالى 30 ألف فرصة عمل.

_ توفير الالاف من فرص عمل


وأوضح محافظ مطروح أن يساهم ميناء جرجوب في تنمية جميع المناطق المحيطة به وفى مقدمتها مدينة النجيلة التى تبعد عنه ٣ كيلومترات، والمتوقع لها أن تتحول إلى مدينة تجارية، نظرا لقربها من حركة البضائع، كما ستغير النشاط الاقتصادي لسكانها والمناطق المحيطة، والتي يعتمد معظمهم على الرعي والزراعة المطرية، وسوف تجذب المدينة السكان من المحافظات الأخرى وتوفير الآلاف من فرص عمل.

_ إنشاء ميناء تجاري عالمي للحاويات

وأضاف أن يتضمن المشروع إنشاء ميناء تجاري عالمي للحاويات لخدمة المنطقة الصناعية التي تضم مشروعات كبرى مثل الإلكترونيات وبناء وإصلاح السفن والبويات والمنسوجات والملابس الجاهزة والجلود وتعليب وتجفيف وحفظ الأسماك، والصناعات الكيماوية كالبلاستيك والبويات، مؤكدا على أن الميناء منفذ لتصدير الملح إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

_ رعاية كاملة من الرئيس السيسي  

وأشار العمدة سعد كويلة، أحد أبناء مدينة النجيلة خلال حديثة لـ"الدستور"، أن مشروع ميناء جرجوب هو مشروع قومي تم إنشائه ضمن المشروعات القومية التي تقام على أرض مصر برعاية كاملة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شهدت مصر في عهده التنمية الشاملة وإنشاء المدن الجديدة وشبكات الطرق.

_ يخدم منطقة شمال أفريقيا

وأكد أن الميناء ستخدم منطقة شمال أفريقيا بجانب المنطقة اللوجستية بمناء السلوم البرى وذلك سيفتح أفق للتنمية لمحافظة مطروح وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة خاصة ولأبناء الجمهورية عامة، مشيرا إلى أن محافظة مطروح وتحديدا مدينة سيوة تتمع بملحها الضخرى وتميزت فى تصديره لدول أوروبا وشمال إفريقيا وإنشاء ذلك الميناء سهل الكثير فى نقل الملح مقدما الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بمحافظة مطروح والتوسع في إنشاء المشروعات القومية الكبرى التي ستضع المحافظة على الخريطة العالمية.

الرئيس السيسي تنمية الساحل الشمالي الغربي المشروعات القومية الكبرى ميناء جرجوب البحرى مطروح

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