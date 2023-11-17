افتتاح 3 مساجد بتكلفة 4 ملايين جنيه فى أسوان (صور)

افتتحت قيادات مديرية أوقاف أسوان، اليوم الجمعة، 3 مساجد جدد في إطار جهود وزارة الأوقاف، برئاسة الدكتور على مختار لإعمار بيوت الله.

ووافتتح مسجد الصالح بقرية الفقراء التابعة لإدارة أوقاف إدفو قبلى، وتمت أعماله بالجهود الذاتية، وبلغت التكلفة المالية حوالي مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وأدى خطبة الجمعة داخله الشيخ زكريا خميس زكريا، مفتش المتابعة، حيث تضمن موضوعها عن التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات.

وتضمنت الافتتاحات مسجد الرحمة في الشراونة الوسطى بمركز إدفو شمال أسوان، وهو مسجد جديد تم تشييده وبناؤه بالجهود الذاتيه بتكلفة تجاوزت مليون جنيه.

أما المسجد الثالث فهو مسجد الرحمة بحي اللوتس فى منطقة العقاد التابع إدارة الكرور بمدينة أسوان، وهو مسجد جديد، وتمت تشييده وبناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة حوالى مليون ونصف مليون جنيه.

وكشفت مديرية أوقاف أسوان أنه بعد افتتاح الـ3 مساجد اليوم، بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها على مدار الفترة الأخيرة 138 مسجدا.

محافظ أسوان يكلف "أيادى مصر" بالمشاركة في تدريب أعضاء وحدات المنصة

وفى سياق آخر كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة أيادى مصر بالمحافظة بإشراف من الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، وبقيادة أحمد سعيد مدير عام المعارض بالمحافظة، بالمشاركة فى فعاليات الورشة التدريبية الثانية لتدريب وتأهيل أعضاء الوحدات المشرفة علي إدارة المنصة الإلكترونية "أيادي مصر"، بعدد من محافظات الصعيد.

وتقام بمحافظة الأقصر بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، وذلك في الفترة من ١٣ إلي ١٦ نوفمبر الجارى، بمشاركة محافظات (المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولا سيما الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات؛ نظرًا لدورها الحيوى في دفع عجلة التنمية ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.

افتتاح مساجد بأسوان

افتتاح مساجد بأسوان

افتتاح مساجد بأسوان

افتتاح مساجد بأسوان

افتتاح مساجد بأسوان