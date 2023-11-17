الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بحضور أكثر من 50 نائب

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يعقد اجتماعه بالقاهرة

منتدى البرلمانيين
منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية يعقد اجتماعه بالقاهر

أجمع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والجمعية الأسيوية للسكان برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الاعاقة  بمجلس النواب خلال اجتماعه مؤخرا  بالقاهرة وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعه بالقاهرة على أن مصر تعد نموذجًا للدولة الحقوقية.

وأكد رئيس المنتدى وزعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى أن مصر دولة حقوقية، وأن البرلمان المصري يعد نموذجًا يحتذى به في التشريعات التي صدرت في جميع المجالات الحقوقية، حيث أقر البرلمان مجموعة من القوانين الحقوقية ومنها على سبيل المثال: قانون المجلس القومى للمرأة رقم 30 لسنة 2018 وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقانون حقوق المسنين وقانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم صرح  بذلك المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية البرلمانية أحمد قنديل.

كما قدم المشاركون بالمنتدى كل الشكر والتقدير للحكومة اليابانية وإلى الجمعية الأسيوية للسكان في اليابان على دعمها الدائم لقضايا السكان والتنمية من خلال منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وأثنى المشاركون أيضًا على مشاركة ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان في هذا الاجتماع.

وتركزت المناقشات بالمنتدى  حول واقع التوصيات التي صدرت عن منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية في عدة دول عربية وآسيوية (نموذج حالة مصر)  وذلك بحضور الدكتور  محمد الصمادي أمين عام منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والدكتورة  هالة يوسف وزير الدولة للسكان سابقًا والنائب الدكتور   سامي هاشم  رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المصري والنائب الدكتور    طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري والنائب اللواء يحيي العيسوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري والنائب  رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب المصري
والنائب  شيرين عليش أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري والنائب شادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري والنائب الدكتور  سهير عبد الحميد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري النائب هند حازم عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري والنائب الدكتور طلعت عبد القوي عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والنائب   فخري طايل عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب المصري والنائب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب المصري

كما ضم الاجتماع  بعض  اعضاء اللجان النوعية بمجلس النواب ومنها: لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث  حضر الاجتماع نحو 50 برلماني مصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى المصري، وبعض الوزارات المعنية بالسكان والتنمية في مصر.
و تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الراهنة المعنية بالسكان والتنمية ودور مجلس النواب المصري، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن اجتماعات منتدى البرلمانين العرب للسكان والتنمية على أرض الواقع لتصبح قوانين وتشريعات قابلة للتنفيذ.

منتدى البرلمانيين العرب الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الاغلبية البرلمانية مجلس النواب صندوق الأمم المتحدة للسكان المجالات الحقوقية

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