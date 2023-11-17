ضبط شخصين لاتهامهما بغسل 5 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة، الجيزة ) لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

وقدَّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.