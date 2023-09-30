ضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون جنيه في سوهاج

اتخذت مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم السبت، الإجراءات القانونية حيال عميل بإحدى الشركات الحكومية، مقيم بمحافظة سوهاج؛ لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى الشركات"، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المُشار إليها.

تفاصيل الواقعة

ومكنه ذلك الأمر من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالي 2،296،528 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.