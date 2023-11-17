سقوط عنصرين إجراميين لاتهامهما ببيع المخدرات فى تلا والباجور بالمنوفية

ألقت قوات الأمن في محافظة المنوفية القبض على 2 من العناصر الإجرامية الخطرة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمركز تلا والباجور.

وتحررت المحاضر اللازمة للمتهمين، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط تاجر مخدرات في مركز الباجور

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الباجور وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" - فرد محلى وطلقة- سلاح أبيض).

ضبط مجرم في مركز تلا

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة تلا وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش وطلقتَين).

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح لحماية هذه التجارة غير المشروعة.

وقد تحررت المحاضر اللازمة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.