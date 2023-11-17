الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جهود "حياة كريمة" والتحالف الوطنى فى تقديم المساعدات الإنسانية لأهالى غزة (فيديو)

جريدة الدستور

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" جهود مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

وذكر تقرير البرنامج المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تقدم ملحمة من الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين وتحديدًا في قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية والطبية، حيث يتم تقديم المساعدات من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة "حياة كريمة" والهلال الأحمر المصري.

ويواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين لتخفيف أعباء الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أدت إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

الشركة المتحدة ترسل 6 شاحنات لغزة

كما تواصل مؤسسة "حياة كريمة" إرسال مساعداتها وأعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية لحياة كريمة لدعم الأهالي في قطاع غزة، واشتملت المساعدات على مواد غذائية وملابس ومياه ومستلزمات طبية وذلك بإطلاق مبادرة تحت شعار "من إنسان إلى إنسان" لدعم أهالي فلسطين، وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة للقطاع.

وانطلقت أيضًا القوافل الإنسانية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تشتمل على عدد من الشاحنات التي تحمل المساعدات لأهالي قطاع غزة، وذلك في ضوء ما تقوم به الشركة المتحدة من دور إنساني.

حيث قدمت الشركة المتحدة من خلال مؤسسة حياة كريمة 6 شاحنات تحمل 150 طنًا من المواد الغذائية والمياه.

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