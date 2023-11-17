الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متاعب ريال مدريد تزداد.. إصابة فينيسيوس جونيور وأحاسيس سيئة تحيط إصابته

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

تعرض فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، للإصابة خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده البرازيل أمام كولومبيا، في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخسر منتخب البرازيل أمام مضيفه كولومبيا بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة للمونديال عن قارة أمريكا الجنوبية، وهي الهزيمة الثانية تواليًا لـ “السيليساو” وذلك قبل المباراة المرتقبة في الجولة المقبلة أمام الأرجنتين.

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وفي الدقيقة 26، تعرض فينيسيوس للإصابة، ليتم استبداله بزميله في المنتخب، جواو بيدرو مهاجم برايتون الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “فيني”، ذهب إلى غرفة خلع الملابس بضمادة ضخمة مع ثلج على فخذه الأيسر، ولم يُعرف حتى هذه اللحظة مدى إصابته.

فحوصات طبية لتحديد مدة غياب فينيسيوس جونيور

وأوضحت شبكة “إي إس بي إن” العالمية، أن الأحاسيس المحيطة بإصابة فيني، سيئة، وسيخضع اللاعب لفحوصات اليوم، من أجل معرفة تشخيص إصابته ومدة غيابه.

وقال فينيسيوس في تصريحات عقب المباراة:" أعتقد أن الإصابة هي نفسها التي تعرضت لها في المرة السابقة، سأجري اختبارات اليوم وسنرى".

وعند سؤاله عما إذا هناك احتمالية للعب أمام الأرجنتين في التصفيات، رد قائلًا:"صعب".

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ليتغيب عن الملاعب لمدة شهر.

جدير بالذكر أن منتخب البرازيل سيستضيف نظيره الأرجنتيني، فجر يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات.

وبإصابة فينيسيوس، تزداد متاعب ريال مدريد، بعد إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا مع منتخب بلاده، الأمر الذي قد يبعده عن الملاعب قرابة الشهرين، إضافة للمصابين أوريلين تشواميني، كيبا أريزابالاجا، أردا جولر، تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، داني سيبايوس.

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