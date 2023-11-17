موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر 17- 11- 2023

مع قرب أداء صلاة الجمعة، يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر لتأدية الصلاة في وقتها الصحيح، وجميع الصلوات الخمسة، وذلك بشكل يومي، فالصلاة من أهم أركان الإسلام الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

تستعرض لكم "الدستور" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الجمعة 17-11-2023 بعدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وأيضا شروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الجمعة 17 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر آليوم الجمعة 11:40 ص

موعد صلاة العصر 38: 2

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:19

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

موعد صلاة الظهر 11:45

موعد صلاة العصر 2:41

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 17 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:48

موعد صلاة الظهر 11:36

موعد صلاة العصر 2:33

موعد صلاة المغرب 4:55 م

موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الجمعة 4:38

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 40: 2

موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:18 م.

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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر بتوقيت أسيوط

توقيت صلاة الفجر: 4:49

ميعاد صلاة الظهر اليوم الجمعة: 11:40

ميعاد صلاة العصر: 2:42

موعد صلاة المغرب: 5:03

توقيت صلاة العشاء: 6:22