الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر 17- 11- 2023

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

مع قرب أداء صلاة الجمعة، يحرص المسلمون على معرفة موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر لتأدية الصلاة في وقتها الصحيح، وجميع الصلوات الخمسة، وذلك بشكل يومي، فالصلاة من أهم أركان الإسلام الخمسة.

موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

تستعرض لكم "الدستور" مواقيت الصلوات الخمسة اليوم الجمعة 17-11-2023 بعدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وأيضا شروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر وصلاة المغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الجمعة 17 نوفمبر  
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر آليوم الجمعة 11:40 ص
موعد صلاة العصر 38: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:19

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:58 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:41
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء اليوم الجمعة 6:23 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم الجمعة 17 نوفمبر

وقت صلاة الفجر 4:48
موعد صلاة الظهر 11:36
موعد صلاة العصر 2:33
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:15 م.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر اليوم الجمعة 4:38

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:30

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:09 م.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:34 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب اليوم الجمعة 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 17-11-2023

اقرأ أيضا:

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر اليوم الجمعة 17-11-2023

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 نوفمبر بتوقيت أسيوط
توقيت صلاة الفجر: 4:49
ميعاد صلاة الظهر اليوم الجمعة: 11:40
ميعاد صلاة العصر: 2:42
موعد صلاة المغرب: 5:03
توقيت صلاة العشاء: 6:22

موعد صلاة الجمعة اليوم صلاة الجمعة اليوم صلاة الجمعة محافظات مصر الجمعة صلاة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة

مواد متعلقة

خير يوم طلعت فيه الشمس.. أبرز الأدعية في يوم الجمعة

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": أرشفة 250 مليون وثيقة.. وأصبحنا حكومة ذكية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تستضيف غينيا بيساو بمراكش في تصفيات مونديال 2026

مسئول بالأمم المتحدة: الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

المحاكمات فى أسبوع|تأجيل محاكمة متهم باغتيال اللواء نبيل فراج وعصابة سرقة المعاشات

فى ذكرى وفاته.. معلومات عن فارس الكوميديا عبدالمنعم إبراهيم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه