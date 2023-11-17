الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لإنهائها بموعدها.. محافظ الغربية يوجه بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الطرق والرصف

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

تقديم سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق 

 وأكد محافظ الغربية، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية، في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال الرصف الجارية بطريق ترعه الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 10 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، بنسبة تنفيذ بلغت 85 %، ويهدف الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي.

 أهمية المتابعة المستمرة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها

وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال، في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.

وشدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المرور اول بأول وكتابة تقرير بالحالة الفنية، والعرض علية شخصيا حتى يتسنى اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة مع المقصرين.

خطط الرصف المنظر الحضاري مصر 2030 نسب التنفيذ ترعه الملاحة

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محافظ الغربية: مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة فى مشروعات المحافظة

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