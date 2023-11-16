محافظ الغربية: مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة فى مشروعات المحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها في صباح اليوم، لمتابعة أبرز المشروعات في المحلة الكبرى بحضور المحاسب أحمد المغاورى رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة الأعمال الجارية في انشاء مركز تجميع الألبان، وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بمنطقة منشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بالمحلة الكبرى حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونه سوق يتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت لذالك تم رصفه بالخرسانة، بالإضافة إلي توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

الدولة المصرية تشهد في ظل الجمهورية الجديدة اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات

واكد رحمي خلال تفقده أن الدولة المصرية تشهد في ظل الجمهورية الجديدة، اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، لتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة.

واستكمل المحافظ جولته بالمحلة الكبرى، حيث تابع الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في المدينة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الاعمال الجاريه في انشاء مجلس مدينة المحلة الجديد والذى يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 متر مربع داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حى أول المحلة.

وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطور، مجلس شعبى محلى، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

واختتم المحافظ جولته بمدينة المحلة الكبرى بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات طلعت حرب والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به.

الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة

وخلال الجولة اكد المحافظ أن الدولة المصرية تستهدف بناء الإنسان المصري في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وليس فقط بناء المشروعات، مؤكدا أن القيادة السياسية تؤكد دائما دعمها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة نحو مستقبل آمن وأفضل من خلال إقامة المشروعات المختلفة، وذلك لتحقيق التنمية والعمل علي تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية.