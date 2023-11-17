‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

الأدب فضلو عن اللعب.. لاشك أن قرار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد الثلاثى إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة جيبوتي وقبل سيراليون في تصفيات كأس العالم بسبب عدم التزام اللاعبين الثلاثة بالتعليمات قرار تربوي رائع وقوي ويعيد هيبة المنتخب، خاصة ان اللاعبين الثلاثة عاشوا في دور النجومية، وغضبوا واعترضوا على عدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي..

أعجبني قرار قرار فيتوريا باستبعاد الثلاثى المتمرد قبل مباراة سيراليون المهمة وهو مايفرض سياسة العدل والالتزام والنظام، وهي أهم نقاط نجاح اي مدرب واهم نقاط نجاح اي فريق.. بصراحة الاخلاق والالتزام اهم من الانتصارات والبطولات..واهم من أي نجم مهما كان اسمه وعطائه في الملعب..

على العكس أن اللاعب الملتزم في الأخلاق يقدم أفضل أداء، ولدينا النجم العالمي ‏محمد صلاح اقوي مثال للاخلاق ويقدم أفضل أداء مع ليفربول ومع والمنتخب وسجل سوبر هاترك في مرمى جيبوتي ولم يخرج يوما عن النظام ولا الالتزام ولا السلوك الرياضي القويم.. وبصراحة لايوجد مقارنة بين صلاح وبين الثلاثي المتمرد هناك فرق شاسع في الاداء والاخلاق والنجومية !!

‏ورغم إعجابي بقرار فيتوريا التربوي الا انني احمله مسئولية تمرد اللاعبين وحدوث فوضي في المنتخب، لأن فيتوريا ضم اللاعبين غير الملتزمين أحمد فتوح ومحمد صبحي لمعسكر المنتخب رغم سوء سلوكهم مع الزمالك، وكان رد الفعل الطبيعي للثلاثي المتمرد عاشور وطارق والشحات ان يتمرد علي جهاز المنتخب، معتقدين انهم نجوم غير عاديين واكبر من المنتخب..

فيتوريا اعطي اعتقاد للاعبي المنتخب انه يحتاج النجم ويضمهم للمعسكر مهما كان غير ملتزم..

باختصار لو ان المدرب كان يحترم المبادئ والأخلاق والالتزام، كان عاشور وطارق والشحات وجميع لاعبي المنتخب سيحترمون النظام وسيفكرون مليون مرة قبل مخالفة التعليمات وتمردهم..

خلاصة الازمة ان المنتخب خسر جهود الثلاثي عاشور والشحات وطارق بسبب قرار فيتوريا الخاطيء بضم فتوح المتمرد، وللاسف ان المدرب لن يستدعي الثلاثي للمنتخب مرة اخري!!

وارفض المبررات التي يرددها البعض بأن فيتوريا اختار فتوح مثلما فعلها حسن شحاتة وضم الحضري وابراهيم سعيد بعد هروبهما من الاهلي.. وهنا الوضع يختلف لأن فتوح ارتكب خطأ اخلاقي وخالف التعليمات وخرج من معسكر الزمالك، بينما هروب الحضري وابراهيم كان مخالف للعقد وهناك شروط جزائية وخسائر مالية ستطبق عليهم نتيجة هروبهما من النادي للاحتراف في اوربا..

هناك فرق بين الخطأ الأخلاقي والخطأ القانوني..

وبعيدا عن تمرد اللاعبين، فإن المنتخب الوطني قدم مباراة كبيرة أمام جيبوتي وحقق مكاسب كبيرة بالجملة غير الفوز بنصف دستة اهداف، وهو تصدر المجموعة واستمرار الأداء القوي والطريقة الهجومية الفعالة، واستمرار تألق المحترفين محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش باعتبارهم القوة الضاربة للمنتخب..

‏وهذا الفوز الكبير يؤكد أن منتخب مصر يأخذ تصفيات كأس العالم بكل جدية واصرار من البداية، رغم تخوفي قبل مباراة جيبوتي من تهاون لاعبينا، باعتباره انهم يلعبون امام فريق في التصنيف الخامس ويحتل المركز 169 عالميا في حين أن منتخب مصر يحتل المركز 35 عالميا.. ولكن لاعبي مصر ادوا بعزيمة واصرار..

واعجبني قرار فيتوريا بتغيير محمد عبدالمنعم بين شوطي المباراة بعد اصرار المدافع علي عدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الفنية..

ورغم مكاسب المباراة الا ان غياب الجماهير المصرية العظيمة عن المباراة كان من أكبر السلبيات، وهناك علامات استفهام كبيرة حول غياب الجمهور.. ولا بد أن يعيد مسؤولو اتحاد الكرة حساباتهم من أجل عودة الجماهير لمساندة المنتخب في المدرجات..

ولابد ان نعترف بأن الجماهير تنحاز للاندية اكثر من انحيازها للمنتخبات الوطنية.. ولابد ان يعترف المسئولون عن الرياضة بهذه الازمة، ويعملوا علي مواجهتها بجدية وشجاعة خاصة ان السوشيال ميديا خلقت انقسام وتعصب كبير بين جماهير الاندية، وان اسعار التذاكر مرتفعة للغاية، وان اتحاد الكرة فاشل في تنظيم المسابقات المحلية ولا يطبق المساواة والعدالة التنظيمية والتحكيمية بين كل الاندية، مما جعل الجماهير للاسف اكثر تعصبا للاندية..

ولابد من تدخل عاجل من كبار المسؤولين عن الرياضة المصرية من اجل تقديم حلول فعلية حقيقية لإعادة الجماهير لمساندة المنتخبات في المدرجات..

‏وفي النهاية اقول للجمهور العظيم ساندوا المنتخب من أجل تحقيق الحلم الكبير بالصعود للمونديال وهو بالتأكيد حلم يسعد كل الجماهير..

‏و كلنا خلف الجهاز الفني للمنتخب والفريق اللاعبين من أجل تحقيق حلم المونديال واسعاد الملايين.