قوافل بيطرية وفعاليات دولية.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع (إنفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٦٩، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من ١٠ وحتى ١٦ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

تعاون زراعي صيني-إفريقي

وسلط الإنفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في المنتدى الثاني للتعاون الصيني الأفريقي في الزراعة والذي عقد خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، حيث ألقى كلمة كمتحدث رئيسي أمام جلسة التجارة والاستثمار بحضور أكثر من 12 وزيرا للزراعة في أفريقيا.

كما بحث وزير الزراعة، خلال هذا الأسبوع، مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، كما وجه أيضا قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة خلال الأيام المقبلة.

فيما شارك الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، في ورشة العمل الإقليمية حول "إشراك المدن فى تحويل نظم الأغذية الزراعية المستدامة والشاملة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا والتى نظمتها منظمة الأمم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو"، كما افتتح الدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد وقاية النباتات، المؤتمر الدولى الرابع عشر لاتحاد النحالين العرب ومهرجان العسل المصري في نسخته السادسة بمشاركة 140 عارض من 30 دولة، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي.

ختام الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات

وقام الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، بزيارة إلى محافظة بنى سويف؛ لمتابعة أعمال حماية الأراضى ومنع التعديات وكذلك متابعة توافر تقاوى القمح وتوزيعها على المزراعين بأسعار مخفضة، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ختام فعاليات الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي استمرت لمدة شهر بجميع محافظات الجمهورية

وأطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية، قافلة بيطرية في الأقصر، جابت عدد كبير من قري ونواحي المحافظة؛ لعلاج ماشية وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربيين، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 1900 رأس ماشية لدى 994 من صغار المربين، كما أصدر معهد أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريره الشهري حول انشطته البحثية والخدمية والميدانية والإرشادية خلال شهر أكتوبر 2023.

فيما حصل الدكتور محمد أحمد موسى الشاروني، الباحث بمعهد بحوث أمراض النباتات والمدير الفنى لمعمل النانو تكنولوجي، على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع الأمريكى فى ابتكار مركب كيميائى آمن وذكي فى مكافحة عدد من الأمراض النباتية الفطرية.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وفدا من طلاب كلية زراعة قسم وقاية النباتات بجامعة الفيوم للاطلاع على دور المعمل في سلامة الغذاء، حيث تفقدوا أقسام المعمل المختلفة، والوقوف على دورها في تحليل الأغذية والكشف عن الملوثات، كذلك التعرف على أحدث الأجهزة وذلك من خلال السادة الباحثين بالمعمل، كما انتهى المعمل من تدريب الدفعة الثالثة من مفتشي الحجر الزراعي على طرق سحب عينات الصادرات الزراعية بالتنسيق مع الحجر الزراعي المصري.

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