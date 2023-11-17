نبيلة مكرم لـ"الشاهد": تعلمت من الرئيس السيسى التواضع والمحبة بلا مقابل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنها تعلمت من الرئيس السيسي التواضع الشديد، والمحبة بلا مقابل، فهو إنسان يريد أن يعطي، كما تعلمت منه الإصرار، وأن يكون الإنسان ثابتا مهما تعرض للهجوم عليه، معقبة: "الرئيس ثابت في مواجهة الهجوم عليه".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، تعلمت من الرئيس الأمانة، حيث يمتلك أمانة في العمل بشكل غير طبيعي، معقبة: "الرئيس السيسي يستيقظ مبكرًا جدًا ويتابع كل شيء باكرًا جدًا".

وتابعت: "تعلمت منه الأداء في العمل، والتواصل وكيف أنه يستقبل في القصر الجمهوري ناس بسطاء، تعلمت منه كل هذه المعاني".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.