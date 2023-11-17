نبيلة مكرم تكشف لـ "الشاهد" تفاصيل ما وصلت إليه قضية نجلها

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، نحن قدمنا كل المستندات الطبية، وهي مستندات أمريكية وليست مصرية، حتى لا يُقال بأن هناك مجاملة لي كوزيرة، وهي مستندات تثبت مرض ابني رامي بالشيزوفرينيا، حيث أن ابني رامي دخل قبل ذلك مصحة للأمراض النفسية في الولايات المتحدة الأمريكية

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة Extra news: "نحن مازلنا في سير القضية، وهذه النوعية من القضايا تستغرق وقتًا طويلًا، إنما إيماننا بالله سبحانه وتعالى قوي جدًا، وثباتنا وثقتنا في قدرته على نجاة ابني رامي، عالية جدًا".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.