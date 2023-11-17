الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": الدولة المصرية تعاملت مع ملف الهجرة غير الشرعية بكرامة

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابق، إن أكثر ظاهرة لفتت انتباهها خلال زيارتها للقرى للحد من الهجرة الغير شرعية هي ظاهرة الأمهات وأن الأم صاحبة الكلمة، وأنها من تسير البيوت.

 

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأمهات هي من تطلب من نجلها السفر كباقي أقاربه أو تمنعه منه، مشيرة إلى أنها أقامت ندوات بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، لتحذير الأمهات بأنهم يرمون أبنائهم في التهلكة ويعرضونهم للموت.

 

وأكدت أن مصر تعاملت مع ملف الهجرة الغير الشرعية، بأخلاق وكرامة واجتهدت ونجحت في هذا الملف ولم تضعه ورقة للكسب أو التسول أو الابتزاز، ولكن مصر لم تتحدث سوى في أمر واحد أننا نحمي السواحل الجنوبية بالنسبة لهم، ونحمي أولادنا من الموت وأننا بجانب التنمية والنشاط لدينا ملايين من المواطنين لمن يريدون الحماية بمصر فلابد أن يساعدوا في ملفات التنمية.

 

وأشارت إلى أن كرامة الدولة عندما تطلب مساعدات للتنمية بناء عمل عملته ونجحت فيه وأوقفت الخطورة. 

 

تفاصيل البرنامج 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم الهجرة الغير شرعية كرامة ورقة للكسب الابتزاز مساعدات للتنمية المجلس القومي للمرأة

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