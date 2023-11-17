نبيلة مكرم لـ"الشاهد": العلاقات المصرية اليونانية لها جذور شعبية ودبلوماسية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن العلاقات المصرية اليونانية قوية على الجانب الشعبي والدبلوماسي، لذا العلاقات بين مصر واليونان وقبرص لها جذور تاريخية شعبية وسياسية لا يمكن نكرانها أو التقليل من شأنها وترابطها.

سفراء لمصر بالخارج

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنها كانت تحرص كل الحرص أثناء تواجدها في الوزارة على سماع المصريين في الخارج بشكل قوي بل ومباشر، وذلك لأن المصريين في الخارج يأتوا محملين بالكثير من الأفكار الضلالية المغلوطة عن الوطن نتيجة ماتصدره دو العالم لهم، معبرة: "المصريين في الخارج كانوا غير مدركين لحجم التغيرات والتنمية التي يمر بها الوطن في السنوات القليلة الماضية، ولهذا كنت أصطحب المجموعات الوافدة من الخارج إلى مناطق التنمية المصرية مثل حي الأسمرات كي يروا بأعينهم حجم التغيير".



وتابعت: "كنت مع مجموعة من المواطنين القادمين في الخارج لرؤية تدريبات الجيش المصري في الصاعقة، وكانت هناك علامات الدهشة على وجوههم عندما وجدوا أفراد الصاعقة يقوموا بأكل بعض الحيوانات مثل الثعابين، وبعد رؤيتهم لهذا المشهد طرحت عليهم فكرة التقدم لأكل الثعبان، وكانت المفاجأة أنني كنت أول من قام بهذه التجربة أمامهم، وبالفعل وضعت الثعبان في فمي ثم تكررت التجربة عليهم، ومنذ هذا الوقت شعر هذا الوفد وكأنهم جزء لا يتجزأ من الجيش المصري الباسل القوي، ويمكن القول إن أعضاء هذا الوفد قاموا بتصوير تجاربهم الشخصية في مصر وبثها عبر صفحاتهم الرسمية وأصبحوا سفراء لمصر في الخارج".

الشاهد

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.