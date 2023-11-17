الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نبيلة مكرم لـ"الشاهد": مصر تعاملت مع الهجرة غير الشرعية كملف إنسانى وليس أمنى

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السباق، إن محبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبابا تواضروس الثاني، من أجمل ما يكون.

 

وأضافت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسي، يوم العيد وقف وأوصى الأقباط على البابا قائلًا: "أنتم معكم بابا مفيش زيه وأنا أكن له كل الحب والاحترام"، وقوبلت كلماته بالتصفيق الشديد.

 

وعن ملف الهجرة غير الشرعية أكدت أن محاربته تمت بتضافر جهود مؤسسات الدولة من الداخلية والدفاع والهجرة والتضامن والأزهر والكنيسة، موضحة أن الرئيس السيسي أعلن في 2016 أنه لا يوجد مركب هجرة غير شرعية خرج من مصر.

 

وتابعت، أن هذا الإعلان كان له رد فعل إيجابي من الجهود الدولية للحد والتصدي للهجرة الغير شرعية وكانت تتعامل معه كنموذح ناجح للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مصر تعاملت معه ليس كملف أمني ولكن إنساني لأن الدولة لا تجرم صاحب الهجرة لكن تجرم صاحب المركب وتنظر للمهاجر على أنه المجني عليه.

 

تفاصيل البرنامج 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

نبيلة مكرم الهجرة غير الشرعية لرئيس السيسي أنسانى ملف أمني

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