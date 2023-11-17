نبيلة مكرم لـ "الشاهد": الدولة المصرية لم تتخل عنى حتى هذه اللحظة فى محنة ابني

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة: "لم أتساءل عن وجهة نظر الدولة من التأخر في قبول استقالتي من الوزارة، لأنني كنت في ظروف صعبة جدًا، لم يكن أمامي غير ابني "رامي" الذي كنت أفكر فيه، لكنني قدّرت جدًا تمسك الحكومة بي وعدم الموافقة مباشرة على طلبي رغم إصراري على الرحيل".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "اعتبرت عدم الموافقة المباشرة على استقالتي، نوع من التقدير، حيث شعرت بأن الدولة لم تتخل عني حتى الآن، وهو ما يجعلني أشعر بالفخر الذي أتحدث عنه دائمًا والمتمثل في وقفة الدولة معي ولذلك لا أستطيع أن أغفل هذا الموقف أو لا أتحدث عنه".

تفاصيل البرنامج

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية".. شهادات على 10 سنوات من التحدي.. الشاهد يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة اكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.